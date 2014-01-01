Соединить песни

Благодаря инструменту для слияния песен вы можете создать собственный микс за несколько минут. Хорошая новость в том, что вам не требуется каких-либо специальных навыков, так как интерфейс очень прост в использовании.

Инструмент позволяет вам сконвертировать ваш музыкальный файл в желаемый формат и использовать кроссфейд между вашими объединенными песнями.