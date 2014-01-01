Соединить песни
Соединяйте любимую музыку в один трек
Быстрое объединение песен
С помощью этого инструмента можно добавить несколько файлов одновременно, поэтому вам не нужно загружать их по одному.
Просто в использовании
Вы можете объединить свои аудиофайлы, даже если вы никогда не делали этого самостоятельно, потому что приложение полностью интуитивно понятно.
Полностью онлайн
Вам не нужно загружать или устанавливать программы для объединения аудио на ваш Mac, Windows или телефон, что значительно ускоряет процесс.
Дополнительные возможности
С помощью инструмента для склеивания песен вы можете сразу преобразовать файл и добавить к нему эффект перекрестного затухания.
Работает с любыми форматами
Приложение совместимо со всеми популярными аудиоформатами, такими как MP3, WMA, OGG, WAV и другими.
Безопасное программное обеспечение
Все ваши файлы защищены от доступа к ним посторонних лиц на высочайшем уровне.
Объедините ваши аудиофайлы онлайн
Добавьте несколько треков и при необходимости измените их порядок
Как объединить аудиофайлы онлайн
Выберите аудио
Для объединения песен, вам нужно добавить не меньше двух файлов с вашего компьютера, Mac, Android или iPhone. Также можно выбрать их из вашего Dropbox или Google Диска. Инструмент позволяет бесплатно объединять аудиофайлы до 500 МБ каждый.
Объедините MP3 или другие форматы
При желании, вы можете добавить ещё больше треков для объединения. Перетаскивая, выстроите файлы в той последовательности, которая вам нужна. Вы также можете сконвертировать ваш музыкальный файл в другой формат или добавить эффект проявления и затухания музыки.
Сохраните результат
Дело сделано! Теперь вы можете прослушать объединённый файл, и убедиться в том, что вы получили ожидаемый результат. Если это так, скачайте файл на свое устройство или загрузите обратно в онлайн-хранилище. В противном случае просто вернитесь к редактированию.
Благодаря инструменту для слияния песен вы можете создать собственный микс за несколько минут. Хорошая новость в том, что вам не требуется каких-либо специальных навыков, так как интерфейс очень прост в использовании.
Инструмент позволяет вам сконвертировать ваш музыкальный файл в желаемый формат и использовать кроссфейд между вашими объединенными песнями.